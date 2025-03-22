بحضور المحافظ.. مطروح تنظم احتفالية وإفطار لأمهات ذوي الهمم والأيتام (صور)

نظمت محافظة مطروح، أمس الجمعة، احتفالية وإفطار لأمهات ذوي الهمم والأيتام، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، محمد أنور مدير عام إدارة السياحة، ومحمد يوسف منسق مجموعة الوسيم الخيرية التابعة لمؤسسة العرجاني، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بحديقة الغزالة بمدينة مرسى مطروح.

بدأت الاحتفالية بافتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمعرض ست الحبايب للمشغولات اليدوية والتراثية والذى يستمر من ٢١ إلى ٢٣ مارس تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.

وأشاد محافظ مطروح بالمشاركين بالمعرض موجها بأهمية التنسيق للتسويق الجيد لمنتجاتهم مع مشاركتهم في المعارض الداخلية بمطروح، وكذلك المعارض بالمحافظات، حيث جار التنسيق لتنظيم معرض كنوز مطروح القادم بمحافظة الغربية.

وشهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وإلانشاد الدينى لفريق كورال مكتبة مصر العامة بمطروح للأطفال من ذوى القدرات والهمم، وأطفال جمعية تحيا مصر، وكذلك فرقة ثقافة مطروح مع فرحة ومشاركة الأطفال وأسرهم.

وفي نهاية الاحتفالية قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوزيع هدايا عينية ومالية على أمهات الأطفال ذوي القدرات والهمم بعدد ٢٨ اما، كما أهدى محافظ مطروح هدايا مالية لأبناء دار الأيتام بحى الشروق بمطروح.

كما كرم محافظ مطروح خلال الاحتفالية عدد من الأطفال الفائزين في مسابقة القرآن الكريم لجمعية شباب تحيا مصر.

ومن جانبه أوضح ماهر النزاوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم تنظيم المسابقة للأطفال ومن ذوى القدرات والهمم مع إهداء الفائزين كذلك رحلة لزيارة معالم القاهرة خاصة الأهرامات، وكذلك زيارة للنادي الأهلي.

بحضور المحافظ.. مطروح تنظم احتفالية وإفطار لأمهات ذوى الهمم الأيتام

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