جولة تفقدية بمستشفى تلا المركزي لضمان جودة الخدمات الصحية بالمنوفية

قام الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية، بجولة تفقدية لمستشفى تلا المركزي، يرافقه فريق من إدارة العلاج، وذلك تحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، ومتابعة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي.

شملت الجولة المرور على مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لخدمة المرضى، كما تم رصد بعض الملاحظات الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتغيبين لضمان الانضباط ورفع كفاءة الأداء.

وأكدت مديرية الصحة استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة أداء المنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.