ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

15 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر علي مباراة مصر واثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطر التعادل السلبي علي اول 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر امام منتخب إثيوبيا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

جاء تشكيل المنتخب كالتالي .

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
محمود تريزيجيه 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
أسامة فيصل.

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.

منتخب مصر الشوط الأول السلبي