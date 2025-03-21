15 دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر علي مباراة مصر واثيوبيا

سيطر التعادل السلبي علي اول 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر امام منتخب إثيوبيا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

جاء تشكيل المنتخب كالتالي .

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمود تريزيجيه

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل.

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.