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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يدعو للمشاركة في "ساعة الأرض" وقضاء 60 دقيقة بدون كهرباء

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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دعا الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك المجتمع المحلي، إلى المشاركة في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، والذي يوافق غدا، السبت 22 مارس من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، عبر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وقضاء ساعة كاملة بدون كهرباء.

 وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تعد فرصة لتعزيز الوعي البيئي حول مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري، كما تسهم في نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بين الأفراد والمؤسسات.

 واقترح عدة طرق للاستفادة من هذه الساعة بطريقة إيجابية، منها: الاستمتاع بساعة من التأمل والهدوء والاستمتاع بالطبيعة، وتنظيم جلسات حوارية بين الأصدقاء والعائلة، وعدم استخدام الشاشات الإلكترونية، والخروج إلى الأماكن المفتوحة، واللعب بالألعاب التقليدية غير الإلكترونية مع الأهل والأصدقاء.

 وأشار إلى أن جامعة أسيوط تسعى دائمًا لنشر ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية، مؤكدًا أن هذه الساعة الرمزية يمكن أن تكون خطوة نحو تبني عادات صديقة للبيئة تدوم مدى الحياة.

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