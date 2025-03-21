تخريج الدفعة الأولى من مركز "حبيب جرجس" بوسط القاهرة

احتفلت كنائس قطاع وسط القاهرة، اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لتدريب الخدام، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا المعمدان بمنطقة باب اللوق بالقاهرة، وبحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

كما التقى الأنبا رافائيل بخدام وخادمات كنائس قطاع وسط القاهرة في اجتماعهم الشهري.

جدير بالذكر أن مركز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس لتدريب الخدام يقدم دورات تدريبية متخصصة تشمل جوانب الخادم التكويني، بهدف تمكين الخادم من المهارات اللازمة لخدمة تفاعلية وتكوينية وامتلاك أدوات العصر.