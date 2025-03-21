خبير قانون دولي: المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار الحكومة بعزل رئيس الشاباك

أكد الدكتور محمد دحلة خبير القانون الدولي وخبير الشؤون الإسرائيلية، أنّ إسرائيل تعيش حالة من الاحتدام بين معسكرين سياسيين، في ظل تصاعد الخلافات حول مستقبل النظام القضائي والدستوري، مشيرًا، إلى أنّ هذه الأزمة تعيد إسرائيل إلى الأوضاع التي سبقت السابع من أكتوبر، حيث شهدت البلاد صدامًا حادًا بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية التي كان نتنياهو يسعى لتمريرها.



وأضاف دحلة في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار المحكمة العليا بعدم الاعتراف بإقالة رئيس جهاز الشاباك يعكس التوتر المتزايد بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو ما يهدد بمزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.



وتابع، أنّ هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، لكنه يأخذ طابعًا أكثر خطورة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تعيشها إسرائيل.

وأشار إلى أن معسكر المعارضة، الذي خفت صوته بعد اندلاع الحرب، عاد بقوة إلى الساحة، معتبرًا أن الحكومة الحالية تستغل الأزمة الأمنية لتمرير أجندتها السياسية، بما في ذلك تغيير النظام القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.

