الفنان محمود عزب لـ«كلم ربنا» : "كنت زعلان أوي من الناس علشان نسيوني رغم أني نجم شباك"

قال الفنان القدير محمود عزب، «أنا زعلت كتير من مشواري الفني، أنا بدأت من التمانينات، وحققت نجاح كبير على التلفزيون لما كان فيه بس قناتين، وكل مصر كانت بتستناني في حفلات أضواء المدينة، كنت أول كوميديان يقفل الحفلات، بعد كده الدنيا اتغيرت وظهرت الفضائيات، وفضلت 3 سنين في البيت من غير شغل، لكن لما دخلت عالم الفضائيات، ربنا كرمني، ورجعت بقوة، وبعد كده الأمور هدّت تاني 5 سنين، ومن هنا بدأت أعمل برامج زي (عزب شو)».

وأضاف «عزب»، خلال حواره لبرنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 9090، «في 2003 ربنا كرمني وشاركت في فيلم (ابن عز) مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، ونجحت، بعدها استنيت وما جاليش شغل، وقعدت فترة طويلة جدًا، اللي كان بيوجعني أكتر لما الناس كانت تقابلني وتقول: (عزب شو ده كان...) الكلمة دي وجعتني جدًا، لأني كنت عايز أسيب لأولادي تاريخ مشرف، وفضلت كده 22 سنة صابر، لحد ما دَعيت ربنا بكل صدق وقلتله: (يا رب أنا عايز أسيب لأحفادي اسم مشرف)، وربنا استجاب، لأني كنت بزعل كل يوم لما الناس تقولي: (ده كنت بتضحكنا وعلامة كبيرة) أو (أمي وأبويا بيحبوك) يعنى بقيت قديم».

وأشار الفنان القدير، إلى أنه «للى رضاني وادانى إحساس بالتقدير كان المخرج العظيم تامر محسن، وهو كان وسيلة من ربنا، عشان أول ما قعد معايا قال لي: (عندك استعداد إنك متضحكش؟) فقلتله: طبعًا!، ومن هنا ابتدت النقلة الكبيرة اللى ما كنتش حتى أحلم بيها، وتامر قال لي: (الدور ده كان مرشح له 17 ممثل، لكن إنت بالظبط شكل الراجل اللى أنا كاتبه)، وفعلاً، لقاءنا ما اخدش أكتر من ربع ساعة، والدور ده كان نقلة كبيرة جدًا بالنسبة لي، من كوميديان لدور مؤثر زي ده، لدرجة إنه مرة قال لي: (الدور ده يعمله يحيى الفخراني) الكلمة دى شجعتني جدًا وادّتني ثقة كبيرة، ومن أول مشهد صورته حسيت إني ببدأ مشوار جديد في حياتي الفنية».

ولفت إلى أنه، ربنا رضاه، قائلاً: «لما ربنا يعوضك عن 22 سنة بشغل واحد ويخليك ترجع أحسن وتتقبل ده برضا، بتحس إن الخير دايمًا بييجي في وقته، الناس في الشارع بقت تناديني (يا عم نصر)، وده خلاني فرحان جدًا، الجمهور بدأ يحكي لي حاجات لذيذة زي لما قالوا إنهم كانوا يشموا ريحة الطعمية اللي كنت بعملها في المسلسل، الناس نسيت محمود عزت وافتكرت عم نصر، وده كان نجاح خلاني أنسى زعلي اللي كان على مستوى الشغل».

واستطرد: «الحمد لله النجاح ده غطى على كل الزعل، وأنا حياتي بشكل عام جميلة، وعندي أولادي، وأنا من مواليد شبرا، واتربيت وسط أسرة مكونة من 6 أفراد، والدي كان صاحب مصنع نسيج، ووالدتي توفت وبعدها والدي، إخواتي كانوا محامي ومحاسب، وأنا خريج كلية التجارة، من وأنا عندي 12 سنة، والدي كان دايمًا يقول لأصحابه: محمود ده هيطلع فنان، وكان ينادي عليا ويطلب مني أقلد سيد الملاح، والبداية الحقيقية كانت لما قدمت في برنامج مواهب على القناة الثالثة، لما قلدت شخصيات زي محمد رضا وأمين الهنيدي وعباس فارس، وافقوا عليا، لما البرنامج اتعرض يوم الخميس وأنا مظهرتش، والدي قال لي بابتسامة خفيفة: (يا ابني هما شايلينك لوقت عوزة)، بعد كده كانت بدايتي الفعلية في حفلة عيد القمح، ومن هنا بدأت رحلة النجاح».

وأضاف: «دلوقتي أنا بحب محمود عزب أكتر من أي وقت فات، لأن شخصية عم نصر بقت جزء مني، ودي كانت قفزة كبيرة في مشواري، حب الناس ليا والرضا اللي أنا فيه دلوقتي أغلى حاجة عندي. وأنا شغال على مسلسل (قلبي ومفتاحه) جالي دور يخلص تصويره في يومين، لكن رفضته، لأن كان اختياري إني أدي عمل يعيش ويفضل في ذاكرة الناس، ودلوقتي بقول لربنا: (بحبك يا رب)، لأني كنت راضي دايمًا كإنسان، لكن دلوقتي اترضيت كفنان كمان».