الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خسائر أقل في العمليات خلال 2024

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة تكبد خسائر أقل في عملياته العام الماضي، مقارنةً بعام 2023؛ حيث أدى عمله المستمر لاحتواء التضخم إلى عجز في ميزانيته.

وأعلن "الفيدرالي الأمريكي" أن إجمالي توزيع صافي خسارته الشاملة العام الماضي بلغ 77.5 مليار دولار، مقابل 114.6 مليار دولار في العام السابق. وكان آخر ربح حققه الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".

وتُعد الخسارة المُبلغ عنها لعام 2024 رقمًا نهائيًا مُدققًا، ومع انتهاج الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لعادة إصدار رقم أولي في بداية العام، فإنه يُمثل أيضًا أول نظرة عامة على الوضع الرسمي لمالية البنوك المركزية للعام بأكمله.

كما تغير عرض الاحتياطي الفيدرالي لوضعه المالي. ففي السنوات الأخيرة، نشر المعلومات مُلخصةً في بيان صحفي، بينما نُشرت أرقام هذا العام في وثيقة من 65 صفحة.

وكانت خسارة الاحتياطي الفيدرالي مدفوعة بشكل أساسي بجهوده لخفض مستويات التضخم المرتفعة. يعتمد البنك المركزي على التمويل الذاتي، حيث يكسب إيراداته من الأوراق المالية التي يمتلكها والخدمات التي يقدمها للقطاع المالي. وبموجب القانون، يمنح الاحتياطي الفيدرالي وزارة الخزانة الأمريكية أي أرباح فائضة، وقد كانت هذه المبالغ ضخمة في السنوات الأخيرة.

لكن الوضع بدأ يتغير في عام 2022. ففي مواجهة أعلى مستويات التضخم منذ عقود، رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة قصير الأجل بشكل حاد من مستويات قريبة من الصفر في ذلك الربيع إلى ذروة تراوحت بين 5.25% و5.50% بحلول يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين، خفض هذا السعر بنقطة مئوية واحدة بسبب انخفاض التضخم، مع بقاء السياسة النقدية في حالة ركود حاليًا.