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الجمعة 21 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتعادل سلبيا مع الزمالك بدوري الكرة النسائية

لاعبات الاهلي
لاعبات الاهلي
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انتهي الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين فريقي  الكرة النسائية بالنادي الأهلي ونظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة الجارية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين رغم محاولاتهم إحراز اهداف سريعة .


و يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز على منافسه لضمان ترتيب جدول الدوري الجاري، وخاصة بعد أن وقع النادي الأهلي بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني في فخ التعادل في المباراة السابقة مع وادي دجلة مما يترتب عليه حتمية حسم جميع المباريات المتبقية من الدوري لضمان الصدارة ضد منافسه الرئيسي فريق مسار والمتصدر الحالي للدوري.
فيما يسعى عادل حسين المدير الفني النادي الزمالك الى تخطي النادي الأهلي لتحسين أداءه وضمن ترتيب الدوري، خاصة أن الفريق استطاع ان يفوز بكافة المباريات السابقة في مسابقة تحديد بطل الدوري.
يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري ب 52 نقطة ، فيما يحتل نادي الزمالك المركز الرابع ب 46 نقطة.

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