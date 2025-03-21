"الخارجية العراقية": تعرض قنصليتنا في اسطنبول لإطلاق نار من مجهولين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تعرض مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت الوزارة: "منفذو الحادث استخدموا سلاحا مـن نـوع كلاشينكوف وأطلقوا 8 رصاصات على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشارت الى ان القنصل العام وممثلو القنصلية توجهوا إلى موقع الحادث للوقوف على التفاصيل. السلطات الأمنية التركية أغلقت الشارع المحيط بالقنصلية وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة."

وأضافت الوزارة: "نتابع مع السلطات التركية لكشف ملابسات تعرض قنصليتنا لإطلاق نار"، بحسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.