«كاف» ينفذ قرار «كاس» بشأن قمصان نهضة بركان المغربي

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرارًا رسميًا بتنفيذ حكم محكمة التحكيم الرياضية «كاس» المتعلق بقضية قمصان نادي نهضة بركان المغربي، والتي تحمل خريطة ذات طابع سياسي.

شارك فريق نهضة بركان المغربي بقمصان تحمل طابعًا سياسياً، في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

قضية قمصان نهضة بركان

كانت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» قبلت استئناف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ضد قرار «كاف» بالمصادقة على قمصان نهضة بركان، والتي تتضمن خريطة تعتبرها «كاس» ذات طابع سياسي.

وأكدت «كاس» أن قمصان نهضة بركان تتضمن خريطة غير رسمية تمثل قضية نزاع دولي، وأن لوائح «كاف» تمنع استخدام أي محتوى ذي طبيعة سياسية على قمصان اللاعبين.

ووجهت «كاس»، «كاف» باحترام مبدأ الحياد السياسي وتنفيذ قراراتها، ليؤكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطاب رسمي أن قرار محكمة التحكيم الرياضية ملزم وقابل للتنفيذ على جميع الاتحادات والأندية التابعة له.

وأعلن «كاف» منع استخدام أي معدات في مسابقاته تتضمن رسائل أو خرائط أو شعارات ذات طابع سياسي.

وأشار إلى أن مسؤولية فحص المعدات تقع على عاتق الاتحادات الأعضاء وإدارة «كاف» المختصة، ويحق له منع أو تعديل القمصان المخالفة في منافساته.

كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة الجزائري قد قدما استئنافًا لدى «كاس» لإلغاء قرار «كاف» بالسماح لنهضة بركان بارتداء القمصان.