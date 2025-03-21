إعلام إسرائيلي: الحكومة تحاول استغلال خطة رئيس الأركان لفرض حكم عسكري على غزة

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن الحكومة تحاول استغلال خطة رئيس الأركان، لفرض حكم عسكري على قطاع غزة، وفق نبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر الإعلام إسرائيلي، أن رئيس الأركان، يعتقد أن خطته العسكرية؛ يمكنها تحقيق هدف الحرب بالقضاء على «حماس» تمامًا.

من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية، إن إسرائيل لا تزال تترك الباب مفتوحًا لصفقة مرحلية، تضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وفي الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، طالب المستوى السياسي رئيس الأركان، بإعداد خطة عسكرية تشمل إعادة احتلال مناطق في غزة، وإجلاء السكان إلى المناطق الإنسانية.

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن خطة العودة للحرب قد تكون تدريجية لإعطاء المجال للعودة إلى المفاوضات واستئناف الصفقة.

ومنتصف مارس الجاري قدم المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى أبريل، بعد رمضان، وعيد الفصح اليهودي، ولإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للقتال.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار من 3 مراحل، يقود إلى إنهاء الحرب في غزة.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى مطلع مارس الجاري، رفضت إسرائيل الانخراط في المرحلة الثانية، وهو ما تمسكت به «حماس».

وأيدت إسرائيل مقترح المبعوث الأميركي؛ بتمديد المرحلة الأولى لعدة أسابيع، تستأنف خلالها المفاوضات، لكن «حماس»، رفضت ذلك وأصرت على بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي يعني فعليًا إنهاء الحرب.

وفجر 18 مارس، استأنفت إسرائيل الحرب بضربات قوية على غزة، قُتل خلالها مئات الفلسطينيين، علما أنها منعت دخول المساعدات إلى القطاع قبل أيام.