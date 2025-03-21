3 أشخاص ينهون حياة مدمن خنقا داخل منزله بأوسيم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط 3 أشخاص تابعين لمركز علاج إدمان متهمين بقتل شاب خنقا داخل منزله بمنطقة أوسيم.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من سيدة مسنة تفيد بوفاة نجلها داخل منزله عقب اعتداء ثلاثة أشخاص عليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث عثر على جثة الشاب وبها آثار خنق حول الرقبة، بإجراء التحريات، تبين أن والدته طلبت مساعدة مركز لعلاج الإدمان لإنقاذ نجلها الذي يعاني من الإدمان وانفصام في الشخصية.

كشفت التحريات أن الشاب قاوم الأشخاص الثلاثة أثناء محاولة اصطحابه، مما دفعهم للضغط على رقبته في محاولة للسيطرة عليه، لكنه فارق الحياة، وأقنعوا والدته بأنهم قاموا بتخديره قبل أن يفروا هاربين.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.