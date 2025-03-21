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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة كوبارسي مع منتخب إسبانيا تعيده إلى برشلونة

إصابة باو كوبارسي
إصابة باو كوبارسي مع منتخب إسبانيا
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا عن مغادرة المدافع الشاب باو كوبارسي معسكر منتخب إسبانيا وعودته إلى ناديه برشلونة.

غادر باو كوبارسي معسكر منتخب إسبانيا؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الإسباني ضد نظيره الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

باو كوبارسي يعود إلى برشلونة بعد إصابته مع منتخب إسبانيا

وتعرض كوبارسي لإصابة في الكاحل خلال الشوط الأول من مباراة إسبانيا وهولندا، مما استدعى استبداله.

بعد الفحوصات الطبية، قرر الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني عودة كوبارسي إلى ناديه برشلونة لبدء فترة التعافي.

وأكد بيان رسمي من الاتحاد الإسباني أن كوبارسي يغيب عن مباراة الإياب ضد هولندا، ويعود إلى برشلونة.

كانت أزمة نشبت بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب باو كوبارسي، حيث طالب النادي الكتالوني عودة كوبارسي، بينما الاتحاد الإسباني رفض وأراد مشاركة المدافع الشاب في مباراة الإياب ضد هولندا.

يستضيف منتخب إسبانيا، يوم الأحد المقبل، هولندا على ملعب ميستايا، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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