قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات الفراعنة وإثيوبيا

يخوض المنتخب المصري مباراة قوية أمام منتخب إثيوبيا في المباراة المقرر لها الحادية عشر مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تنشر البوابة نيوز تاريخ مواجهات الفراعنة امام اثيوبيا في السطور التالية:

يتفوق المنتخب المصري على نظيره الإثيوبي في تاريخ المواجهات ، وذلك من خلال المواجهة في 19 مباراة، حسم منتخب الفراعنة الفوز في 14 مباراة وخسر في 3 مباريات وتعادل الفريقان في مباراتين.

كانت بداية المواجهات بين الفريقين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في ملبورن 1956، وفاز الفراعنة في إثيوبيا بأربعة أهداف لهدف، ثم الفوز بخمسة أهداف لهدفين في الإياب.

وحقق الفراعنة الفوز بأول ألقاب الأمم الأفريقية 1957 بالفوز برباعية نظيفة ثم الفوز بالنسخة الثانية بنفس النتيجة قبل أن يحقق المنتخب الإثيوبي أول انتصار له في نهائي كأس الأمم الأفريقية 1962 بالفوز بأربعة أهداف لهدفين بعد اللجوء لأشواط إضافية.