صلاح يقوم هجوم الفراعنة أمام اثيوبيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل الفريق امام منتخب إثيوبيا في المباراة المقرر لها الحادية عشر مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

جاء التشكيل كالتالي .

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمود تريزيجيه

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل.

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.