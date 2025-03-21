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الجمعة 21 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقوم هجوم الفراعنة أمام اثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل الفريق امام منتخب إثيوبيا في المباراة المقرر لها الحادية عشر مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

جاء التشكيل كالتالي .

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
محمود تريزيجيه 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
أسامة فيصل.

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.

منتخب مصر تشكيل