استمرت 4 ساعات.. نجاح جراحة دقيقة لاستخراج شظية بالعمود الفقرى بمستشفى أجا

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية نجاح فريق طبى بمستشفى أجا من قسمى جراحة المخ والأعصاب والعظام فى إجراء جراحة دقيقة استمرت 4 ساعات لإستخراج شظية بالعمود الفقرى لمريض .



وأوضح وكيل الوزارة ، أن العملية تعد من الجراحات ذات المهارة حيث تم تم استخراج الشظية من العمود الفقري عند الفقرة T8 مع تثبيت كسر الفقرات بشريحتين و ١١ مسمار لافتا إلى حرص صحة الدقهلية على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ورفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، .



فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن العملية تأتى ضمن سلسلة من الاجراءات التى انتهجتها المديرية لرفع امكانيات وقدرات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات.



وأعرب وكيل الوزراة عن شكره وتقديره للفريق الطبى ولإدارة المستشفى وفى مقدمتهم الدكتورتامر يوسف مدير المستشفى والدكتور أحمد عسكر أخصائى العظام والدكتور حسام أحمد أخصائى التخدير ومن جامعة المنصورة الدكتور محمود أبو ميه مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب.