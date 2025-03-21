مجموعة مصر في تصفيات المونديال.. منتخب بوركينا فاسو يكتسح جيبوتي

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا كبيرًا على ضيفه جيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

قدم منتخب بوركينا فاسو أداء هجوميًا قويًا أمام جيبوتي، وفرض سيطرته على اللقاء، وترجم هذه السيطرة إلى 4 أهداف متتالية.

مباراة بوركينا فاسو ضد جيبوتي

افتتح جوزوي تييندريبيوجو التسجيل في الدقيقة 12، ليمنح منتخب بلاده التقدم المبكر، ثم أضاف برتراند تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب بوركينا فاسو بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز محمد زورجانا تقدم بوركينا فاسو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 47، قبل أن يختتم لاسينا تراوري الرباعية في الدقيقة 67.

وقلص صامويل أكينبينو الفارق لمنتخب جيبوتي بتسجيله هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1 لصالح منتخب بوركينا فاسو.

بتلك النتيجة،، رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بفارق نقطتين عن منتخب مصر المتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب جيبوتي عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.