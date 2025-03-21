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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني أبو ريدة يجتمع بمنتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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 عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم قبل قليل، اجتماعا بلاعبي  منتخب مصر في حضور الجهاز الفني بقيادة حسام حسام ، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة أثيوبيا المقرر لها في تمام الحادية عشر مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

وأكد أبو ريدة علي أهمية النقاط الثلاث للاستمرار في صدارة المجموعة والمنافسة علي التأهل للمونديال.

وقال أن الجيل الحالي من اللاعبين يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين و جهاز فني وطني قدير وأفضل لاعب في العالم محمد صلاح ، والجميع ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة.

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