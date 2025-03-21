سعر الدولار اليوم 21 مارس 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، داخل السوق الرسمي مسجلا 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات وهو أعلى سعر في البنوك، ثم 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع في بنوك “ ابوظبي الأول، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، القاهرة”

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 50.41 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان وهو أقل سعر، ثم 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي"، و50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، قناة السويس،HSBC".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي"، و 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي الكويتي، سايب”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع في " قطر الوطني الأهلي QNB،بيت التمويل الكويتي".