محافظ سوهاج يسلم 40 جهاز عروس لفتيات مقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم بتسليم 40 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بنادي المحليات، حيث تم تقديم هذه الأجهزة ضمن مبادرة جمعية "بدر الطوايل" بساقلتة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

حضر الحفل الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائبة غادة الضبع أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية بدر الطوايل، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، فضلاً عن أهالي مركز ساقلتة والمراكز المجاورة.

في كلمته خلال الحفل، قدم محافظ سوهاج التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا الاحتفال الذي يهدف إلى مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج وتوفير احتياجاتهن الأساسية.

كما أكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

اشتملت الأجهزة التي تم توزيعها على الفتيات على "غسالة، بوتاجاز، فرن، بطانية، لحاف"، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقبل مشرق.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية، وهو ما يعكس التزام المحافظة والمجتمع المدني بتوفير حياة كريمة للمواطنين.