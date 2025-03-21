2000 شخص على مائدة إفطار قرية كرديدة بالشرقية

أقام أهالى قرية كرديدة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية اليوم، إفطارًا جماعيًا بالجهود الذاتية، هو الأكبر من نوعه فى المنطقة امتدت المائدة لتتسع لحوالى 2000 شخص من أهالى القرية،من بينهم عمدة القرية " رافت بيومى، " وكبار العائلات وشباب ورجال القرية ،وسط أجواء من البهجة والفرحة التى جمعت الكبار والصغار وذلك فى مشهد يجسد روح التكافل الاجتماعي.

وقال "جودة محمد " من شباب المنظمين والمشرفين على الإفطار، إن الهدف الأساسى من هذه المبادرة هو إعلاء قيم المحبة والترابط بين الأهالى مشيرا إلى أن الإفطار الجماعي يهدف إلى دعم الترابط الاجتماعى، حيث سبق وأن نظموا العديد من الفعاليات وغيرها من المبادرات الثقافية والخيرية.

وأضاف أن هذا هو العام الثانى على التوالى لإقامة مائدة الإفطار الجماعى، وهو ما يعكس القيم الأصيلة لأهالى كرديدة الذين صنعوا نموذجًا متميزًا للعمل الجماعى خلال شهر المغفرة.