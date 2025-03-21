قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في كلمة له، أن القوات المسلحة السودانية ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف البرهان: "الدعم السريع يشكل خطرا كبيرا على البلاد ويجب القضاء عليه. الشعب وقف مع قواته المسلحة في المعركة ضد الدعم السريع. لا سلام أو تفاوض مع الدعم السريع بعد رفضهم إلقاء السلاح. يجب القضاء على الدعم السريع وعدم السماح لهم بتقسيم البلاد."

وتابع : "الدعم السريع يستهدف المدنيين بالمسيرات ويشكلون خطرا كبيرا على البلاد. لن نتراجع عن مسارنا لتحرير السودان من سيطرة الدعم السريع. مصممون على إنهاء التمرد والقضاء على الدعم السريع."