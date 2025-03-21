حرس الحدود يتوج بكأس الدورة الرمضانية للألعاب الترفيهية بمشاركة 400 لاعب ولاعبة

توج فريق حرس الحدود اليوم بلقب الدورة الرمضانية للألعاب الترفيهية التي أقيمت بمشاركة 400 لاعب ولاعبة، واستضافها المركز الأولمبي بالمعادي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وسط حضور رسمي كبير.

شهدت البطولة حضور كل من عمرو الحداد، وكيل وزارة الشباب والرياضة للإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية واللجان، والدكتور أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وسامح عفيفي، المدير التنفيذي للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

حصل فريق حرس الحدود على المركز الأول، بينما جاء فريق النسور على المركز الثاني.



في بطولة الفوت فولي، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة، بالتعاون مع اتحاد المدارس برئاسة ايمان حسن، حصلت مدرسة طلعت حرب على المركز الأول، وجاءت مدرسة السعيدية في المركز الثاني، وتواجدت مدرسة الشهيد مينا في المركز الثالث.

قال عمرو الحداد، وكيل وزارة الشباب والرياضة للإدارة المركزية للتنمية الرياضية، إن بطولة الكورف بول تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعم ونشر الرياضات الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع قاعدة الممارسين للألعاب الترفيهية والرياضية، لما لها من دور مهم في تنمية المهارات البدنية والذهنية لدى الشباب.

وأضاف أن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يؤدي دورًا كبيرًا في نشر هذه الألعاب وتعزيز روح المنافسة بين اللاعبين، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للاتحاد لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات، التي تساهم في تطوير الرياضة المصرية على مختلف المستويات.

وأكد الدكتور أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن البطولة جاءت في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعم ونشر الألعاب الترفيهية والرياضية الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى إلى تنظيم المزيد من الفعاليات التي تساهم في تطوير هذه الرياضات وزيادة قاعدة ممارسيها.

وعبر عن فرحته بتوج فريق حرس الحدود بالبطولة، مشيدًا بجهود جميع المشاركين والجهود المبذولة لنجاح الحدث. كما أكد على أهمية الألعاب الترفيهية في تعزيز الصحة البدنية والاجتماعية للفرد.

وأضاف سامح عفيفي المدير التنفيذي لاتحاد المصري للألعاب الترفيهية ان الإتحاد يهدف إلى تعزيز مفهوم أن الرياضة والأنشطة ذات الصلة تساعد على التطوير البدني والاجتماعي والعقلي والروحي، مما يؤدي إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ويساعد الأفراد على أن يكونوا أفضل.³

وأشار الي ان الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يعني بتطوير ونشر مجموعة من الرياضات الترفيهية الحديثة، وتنظيم بطولات محلية ودولية لتعزيز التنافسية بين الفرق واللاعبين.