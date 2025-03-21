جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع الجمعية الجغرافية لتعزيز البحث العلمي

وقع مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية.

تم التوقيع بحضور الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد زكي السديمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية المرموقة، منهم الدكتور محمد إسماعيل، نائب رئيس مركز إدارة الجمعية الجغرافية، والدكتور باسم محمد، القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان نبيل، مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، مدير معهد المخطوطات العربية.

كان قد تم توقيع البروتوكول خلال فعاليات مؤتمر مركز الدراسات البردية والنقوش الثاني عشر، الذي أقيم بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية والجمعية الجغرافية.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والجهات العلمية والبحثية المحلية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات البحث العلمي والتعليم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يشمل التعاون تنظيم دورات تدريبية للطلاب والباحثين والخريجين، بالإضافة إلى التعاون العلمي والأكاديمي من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات. كما يتضمن تقديم دورات تدريب عملي وميداني للباحثين والطلاب، فضلًا عن ترميم وحفظ الخرائط والمخطوطات واللوحات والمقتنيات الأثرية الأخرى في الجمعية الجغرافية.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي مركز الدراسات البردية والنقوش وكلية الآثار لفتح آفاق جديدة من التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية والبحثية في مصر وخارجها.