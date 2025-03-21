ثقافة الإسماعيلية تختتم ليالي رمضان وتحتفل بعيد الأم|صور

اختتم فرع ثقافة الإسماعيلية اليوم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، وذلك ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، واحتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وبدأ حفل الختام بقصر ثقافة الإسماعيلية مع عرض لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، حيث قدمت مجموعة مختارة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح، منها الى رحاب يثرب، يا عبد فكر يوم في الله، هلت ليالي، مولاي صل، يا جمال النبي، يا عاشقين الحبيب النبي، مدد يا نبي، رايحة فين يا حاجة، تحياتي، المسك فاح، لأجل النبي، الشيخ عماد نور النبي، وذلك بقيادة الفنان أحمد عبد الشكور، وضمن فعاليات الفرع بإدارة شيرين عبد الرحمن، وإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف.

كما قدم كورال شباب قصر ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأغاني الدينية، منها: لأجل النبي، تكبيرات العيد، من نورك يا ربي، أكاد من فرط الجمال، الله أكبر، براضك يا خالقي.

شهدت الفعاليات ختام عدد من الورش الفنية، منها ورشة المكرمية تدريب الفنانة شهيرة محمد، حيث تم إنتاج مجموعة من المكرميات بأشكال مختلفة، مثل هلال رمضان، فانوس رمضان، تابلوهات دينية، وجدارية مكرمية، ورشة تعليم فن الريزن تدريب الفنانة ساندي سامح، وتم إنتاج فوانيس رمضان، ميداليات على شكل فانوس، كوسترات، وساعة حائط كبيرة من الريزن، عروض مسرح العرائس، التي قدمت فقرات توعوية للأطفال.

ضمن الأمسيات الأدبية، استضاف فرع ثقافة الإسماعيلية د. حسن يوسف، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة قناة السويس، محمد حمودة، عبد الرحمن همامي، خليل فرج في أمسية أقامها نادي الأدب، حيث استضاف الأديب إسلام حنفي، الذي قدم مع ابنته الموهبة سما إسلام عدة قصائد في مدح النبي، منها قصيدة "ولد الهدى"، كما ألقت سما إسلام قصيدة "مصر تتحدث عن نفسها".

وشاركت الشاعرة عزيزة مبروك بعدة قصائد وطنية وقصيدة عن الأم بمناسبة عيد الأم، إضافة إلى إلقاء بعض القصائد من قبل الشعراء مدحت منير، فتحي نجم، سمير قاعود، داليا.

تخللت الأمسية فقرات فنية، حيث قدم الموسيقار سيد الفولي عزفا منفردا لأغاني رمضان، وقدم الفنان علاء البحار وصلات غنائية، وفي ختام الأمسية، وجه د. حسن سلطان، رئيس نادي الأدب، الشكر للحضور والمسئولين بفرع ثقافة الإسماعيلية على دعمهم لأنشطة النادي خلال ليالي رمضان، وأدار الأمسية الشاعر فهمي عبد الله، سكرتير النادي.

الاحتفال بعيد الأم

في بيت ثقافة طفل القنطرة شرق، أُقيمت ورشة حكي بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، وتناولت مدير البيت تاريخ الاحتفال بعيد الأم في الغرب ومصر، وأهمية الاحتفاء بالأم طوال الوقت، كما تطرقت إلى دور الأم في حياة الأبناء والأسرة، وكيف كرمتها جميع الأديان، مع ذكر أمثلة عالمية وعربية لأمهات قدمن إسهامات بارزة في خدمة الإنسانية من خلال حبهن لابناءهن .

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