ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. مدد.. مدد.. مدد.. فى رحاب العشق الإلهى وحب الرسول

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الخاص الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 21 مارس 2025:

مدد.. مدد.. مدد.. فى رحاب العشق الإلهى وحب الرسول

ابن عربى وجلال الدين الرومى وابن الفارض.. ملحمة روحية من الزهد إلى الفناء فى الله

نقيب الأشراف: تجمعنا علاقة ود واحترام وانتساب مع «الطرق الصوفية».. واهتمام الرئيس السيسى بتطوير الأضرحة والمساجد يؤكد الحرص على واجهة مصر الحضارية
أصوات مصرية فى مدح المصطفى تضىء السماء وتمثل ذاكرة مصر الروحية التى لا تموت

«مأساة الحلاج».. دراما شعرية تتجاوز الزمن ضمن التجليات الصوفية فى المسرح

العدد
البوابة حب الرسول مدد