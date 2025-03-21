اقرأ غدًا في «البوابة».. مدد.. مدد.. مدد.. فى رحاب العشق الإلهى وحب الرسول

الجمعة 21/مارس/2025 - 08:39 م

تقرأ غدًا في العدد الخاص الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 21 مارس 2025:

مدد.. مدد.. مدد.. فى رحاب العشق الإلهى وحب الرسول

ابن عربى وجلال الدين الرومى وابن الفارض.. ملحمة روحية من الزهد إلى الفناء فى الله

نقيب الأشراف: تجمعنا علاقة ود واحترام وانتساب مع «الطرق الصوفية».. واهتمام الرئيس السيسى بتطوير الأضرحة والمساجد يؤكد الحرص على واجهة مصر الحضارية

أصوات مصرية فى مدح المصطفى تضىء السماء وتمثل ذاكرة مصر الروحية التى لا تموت

«مأساة الحلاج».. دراما شعرية تتجاوز الزمن ضمن التجليات الصوفية فى المسرح