محافظة الجيزة تكثف حملات النظافة بأحياء الهرم وامبابة وبولاق والمنيرة الغربية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والتجريد للطرق والمحاور .

استهدفت حملات النظافة شوارع الإصلاحية وأبو قتادة و الشمس و خوفو وميدان الرماية وشارع القومية العربية و المنصورية و اللبيني وشارع مشرف ومساكن كفر الجبل وترعة الزمر وأعلى محور عمرو بن العاص والتحرير وأرض اللواء والأقصر مع شارع الإمام الغزالي وبجوار تقاطع الاعتماد و السوق و البصراوي و البوهي وأسفل مترو الأنفاق ومحور الفريق كمال عامر وذلك بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والطالبية والعجوزة وإمبابة والمنيرة الغربية والدقي .

وأكد المحافظ استمرار الجهود الميدانية لمتابعة النظافة العامة وتحسين كفاءة النظافة لإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق.

شهدت الحملات متابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.