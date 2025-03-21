يرجون عفو الله ورضاه.. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من رمضان

امتلأ الجامع الأزهر، اليوم الجمعة، عن أخره بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.

تقام صلاتي العشاء والتراويح من سورتي الأحزاب وسبأ، ويؤم المصلين في صلاة العشاء، الشيخ محمد سالم، القاريء بالجامع الأزهر، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الشيخ رضا رمضان عبد الجواد، مدرس القراءات بمنطقة المنيا، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام أبو عمرو البصري، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، والشيخ أحمد محمد جعفر، عضو الرواق الأزهر، قارئا برواية الإمام رويس عن الإمام يعقوب الحضرمي.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.