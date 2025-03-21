ثقافة بني سويف تختتم احتفالات شهر رمضان المبارك .. صور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعالياتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

ضمن البرنامج الذي نفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، شهد قصر ثقافة بني سويف ختام فعاليات المقهى الثقافي، والتي تضمنت محاضرة بعنوان "الإعلام ودوره في الوعي الوطني"، ألقاها الباحث نعيم حماد، تناول خلالها دور الإعلام كأحد أهم الأدوات في تشكيل الرأي العام، وتأثيره في بناء وعي وطني مستنير، فضلا عن أهميته في نشر الثقافة المجتمعية الإيجابية من خلال الحملات الإعلامية الهادفة.

كما تضمن المقهى أمسية شعرية، شارك فيها نخبة من الشعراء، حيث ألقت الشاعرة زبيدة محمد قصيدة "وكأن"، والشاعر نبيل سيد قصيدة "السقعة".

واختتمت الأمسية بفقرة غنائية للفنانة فاطمة أحمد التي قدمت مجموعة من الأغاني الرمضانية، منها "رمضان في مصر حاجة تانية" و"أهلا رمضان"، إلى جانب عرض فني مميز لفرقة بني سويف للموسيقى العربية، التي قدمت مجموعة من الأغنيات الوطنية والدينية، منها "أحلف بسماها وبترابها"، "يا بركة رمضان"، "مدد يا رسول الله"، و"حلوين من يومنا".

كما شهد المقهى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، وفقرة لاكتشاف المواهب الجديدة في الإلقاء والغناء.

في سياق متصل، اختتمت مكتبة سمسطا الثقافية فعاليات المقهى الثقافي، التي بدأت بفقرة ابتهالات دينية قدمها يوسف عبد النبي، تلاها أمسية شعرية، شارك فيها كل من الشاعر خالد العطار بقصيدة "حرف عطف"، والشاعر طارق إبراهيم بقصيدة "طيف تعجل"، والشاعرة شيرين ربيع بقصيدة "نبض الموت"، والشاعرة إيمان بدوي بقصيدة "الحلم"، والشاعرة أميرة ربيع بقصيدة "لملم شتاتك"، والشاعرة إيمان شعبان بقصيدة "حدث غامض".

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "ادخلوا مصر آمنين"، ألقاها الباحث محمد الخزامي، الذي تحدث عن مكانة مصر في القرآن الكريم، باعتبارها بلد الأمن والأمان. وشهدت الفعالية كذلك عروض مواهب، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

وضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف بإشراف الكاتب أحمد حلمي، اختتمت ورشة لاكتشاف المواهب في مجالات الرسم، الخط العربي، الأدب، والغناء، والتي نظمها قسم المواهب بفرع ثقافة بني سويف، وأقيمت بالمعهد العدوي للغات التابع للمنطقة الأزهرية.

الورشة استمرت خمسة أيام متتالية، ونفذت داخل عدد من المدارس ببني سويف، إلى جانب ورشة متخصصة في تعليم الخط العربي بقصر ثقافة بني سويف. كما نفذ قصر ثقافة ببا ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة بمدرسة الشهيد محمد عبد العظيم حفيظ، بينما أقامت مكتبة الحي الثاني شرق النيل ورشة فنون تشكيلية باستخدام الكولاج، تناولت تصميم المساجد والفوانيس، كما نفذ بيت ثقافة إهناسيا المدينة ورشة خرز.

وشهد قصر ثقافة بني سويف عددا من الورش الفنية والحرفية، منها صناعة الإكسسوارات والفوانيس والسبح بالخرز، الرسم على الوجوه، وأشكال بالفوم.

جاءت الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي أعدّته هيئة قصور الثقافة، احتفالا بشهر رمضان، والذي تضمن أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى 3000 فعالية أخرى بالمواقع الثقافية المختلفة في المحافظات.



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