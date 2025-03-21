حزب الجبهة الوطنية يُعين 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والإطلاع على اللائحة الأساسية للحزب.

ووافق الدكتور عاصم الجزار على اختيار 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية، لاستكمال الهيكل التنظيمي للأمانات وبدء عملها مباشرة على الأرض.

تم اختيار كل من: النائب أشرف أبو العلا، والنائب طارق السيد كأمين مساعدين في أمانة المجالس النيابية التي يشغل منصب أمينها النائب سليمان وهدان.

الدكتور محمد علي يوسف، ومحمد فؤاد أبواليزيد، مصطفى متولي حسن، وأحمد محمد محمد زكي كأمناء مساعدين، والدكتورة سارة السيد لاشين، وناجد سيد أحمد كأعضاء بهيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة التي يشغل منصب أمينها المهندس محمد أمين الدخميسي.

أحمد ضيف الله، ووليد السعدني، وفؤاد حسب الله كأمناء مساعدين في أمانة الفلاحين التي يترأسها ممدوح حمادة أمينًا.

عمار عبدالحميد حامد، وسعيد سليمان حسين أمينين مساعدين بأمانة القبائل والعائلات المصرية التي يترأسها النائب فايز أبو حرب أمينا.

وأشار القصير إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال باقي تشكيلات الأمانات المركزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحزب لتعزيز هيكلته التنظيمية، موضحا أنه سيتم نشر التشكيلات الجديدة وإعلانها بشكل متتابع فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات التنسيق والفعالية في العمل داخل الأمانات المختلفة.