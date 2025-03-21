انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اتهامات السلطات الأوكرانية لروسيا بعد انفجار محطة قياس الغاز في "سودجا".. وقال ساخرا "إنه تظهر مرة أخرى مدى الجدارة بالثقة التي يمكن أن يتمتع بها نظام كييف".

وأضاف بيسكوف خلال مقابلة صحفية، أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة: "رأينا جميعًا مشاهد لأنابيب مشتعلة، أنابيب الغاز هذه التي تحترق في هذه المحطة (سودجا)، وفي الوقت نفسه، نسمع تصريحات من كييف مفادها بأن الروس، كما يقولون، أطلقوا النار على أنفسهم. ويظهر هذا - مرة أخرى - إلى أي حد يمكن للمرء أن يصدق ويثق في نظام كييف".

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فجرت القوات المسلحة الأوكرانية محطة غاز "سودجا" في حوالي الساعة 00:20 (بتوقيت موسكو). وتقع محطة قياس الغاز نفسها في مقاطعة، وكانت المنطقة تحت سيطرة القوات الأوكرانية منذ 7 أغسطس الفائت حتى الوقت الحاضر.

وتم ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز عبر "سودجا" يوميا للدول الأوروبية. وكان هذا هو الطريق الأخير للإمدادات من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وتوقف الضخ بداية العام بسبب رفض كييف تمديد اتفاقية العبور.