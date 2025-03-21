حزب الجبهة الوطنية يهنىء الأمهات بعيدهن ويؤكد دورهن في تعزيز القيم والمبادئ

وجه حزب الجبهة الوطنية، تحية تقدير واعتزاز لكل أمهات مصر في عيد الأم، على تضحياتهن وتفانيهن ودورهن الفعّال في بناء المجتمع.

وتقدم الحزب بمناسبة عيد الأم، بتهنئة خاصة لكل أمهات الشهداء الأبرار في كل حروب العزة والشرف؛ فقد أصبحت بطولاتهن في تربية الأبطال مثار فخر لكل المصريين جميعا.

وشدد على أهمية دور الأمهات في تعزيز القيم والمبادئ التي تبني المجتمع، ومن ثم يدعم ويشجع كل ما يتم في الدولة المصرية من قوانين واجراءات من شأنها تمكين المرأة ووضع قضاياها أولوية للمشرع والقضاء على التحديات التي تعطل تحقيق أحلام المرأة المصرية في مجتمع قوي وأبناء أصحاء ومستقبل مشرق.

واختتم الحزب بيانه: "كل عام وكل امرأة وأم وفتاة مصرية "رافعة راسها".