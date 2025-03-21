الأب أرتورو سوسا يزور مصر لحضور الاحتفال بالنذور للأب إيهاب اليسوعي

تستضيف مصر الزياره الأولى من الأب العام للرهبنة اليسوعية، الأب أرتورو سوسا، اليسوعي، الذي وصل إلى القاهرة لمشاركة المجتمع اليسوعي في الاحتفال بالنذور الاحتفالية للأب إيهاب سمير اليسوعي.

أقيمت مراسم الاحتفال في كنيسة العائلة المقدسة في الفجالة، حيث كانت المناسبة فرصة لتجديد التزام الأب إيهاب سمير بإيمانه ورهبانيته، والتأكيد على روح الدعوة اليسوعية الساعية لخدمة المجتمع والعمل الخيري.



شهدت الكنيسة حضور عدد كبير من اليسوعيين والمؤمنين الذين قدموا تهانيهم وتمنياتهم الطيبة للأب إيهاب سمير في هذا اليوم المهم. وقد تمحورت الكلمات التي ألقاها الأب أرتورو سوسا حول أهمية الوفاء بالالتزامات الرهبانية والدعوة لعيش الحياة اليسوعية وفقًا للمبادئ الروحية التي وضعها القديس إغناطيوس دي لويولا.



يُذكر أن الأب أرتورو سوسا هو أحد أبرز الشخصيات في الرهبنة اليسوعية، وقد أصبح الأب العام في عام 2016. وتعد هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها إلى مختلف دول العالم لتعزيز الروحانية اليسوعية وتقديم الدعم الروحي للرهبانيات المحلية.

تجسد هذه المناسبة عمق العلاقة بين مصر و الرهبنة اليسوعية، وتؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه اليسوعيون في الحياة الدينية والتعليمية في المنطقة.