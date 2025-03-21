سفير تونس يكشف موقف بلاده من أحداث سوريا وليبيا ولبنان

قال محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة و مندوبها الدائم في الجامعة العربية، إنهم يتشاركون مع مصر في الموقف بشأن تطور الأوضاع في سوريا، مضيفاً: “تونس لا تتعاطى مع أنظمة ولكن مع الدول فالشعوب هي التي تبقى”.

وأضاف السفير التونسي، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن ما يقرره السوريون لا يتدخلون فيه، وهذا مبدأ يحترمه التونسيون، مؤكدًا أنهم يأملون أن يكون المبدأ هو وحدة سوريا ولا يستأثر أحد بالحكم وأن يكون الجميع شريكًا في الحكم، موضحًا أن ما يهمهم هو المحافظة على الدولة السورية وأرضها، و يشتركون مع مصر في هذا المعني.

وأعرب عن مباركته لما حدث من خطوات في لبنان، و أهمها تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام وقبلها اختيار رئيس للجمهورية بعد فترة فراغ، معربًا عن أمله أن يعود ذلك على أمن واستقرار لبنان لأنه شعب عانى كثيرًا، متابعًا: "إن شاء الله يكون حافزًا للاستقرار والازدهار".

وأكد أنهم يشتركون مع مصر في الانشغال بالأوضاع في ليبيا خصوصا وأن هناك حدودًا مشتركة معها، متابعًا: "تونس ليس لها أجندة في ليبيا، فما يحدث في ليبيا ينعكس على تونس، و الأجندة الوحيدة هي استقلال ليبيا ووحدة شعبها، وتدعم تونس كل ما يُقرره الشعب الليبي، وأن يكون القرار ليبي، حتى تعود المؤسسات الليبية، خصوصا وأن الشعب الليبي تعب كثيرًا".



