محمد المشعل وسامر أبو طالب يغنيان للأم في عيدها "بوسة إيدك عبادة"

أطلق المطربان محمد المشعل وسامر أبو طالب كليب أغنية "بوسة إيدك عبادة" بمناسبة عيد الأم، كتعبير عن الامتنان والعرفان لكل أم على تضحياتها وحنانها الذي لا ينضب.

أغنية "بوسة إيدك عبادة" تحمل في طياتها معاني الحب والوفاء، وتأتي كهدية لكل أمهات العالم تقديرًا لدورهن العظيم في بناء الأجيال.

أغنية "بوسة إيدك عبادة"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، ، ومن إنتاج فهد الزاهد وإخراج بتول عرفة.

https://youtu.be/IAfX0QzcV6A?si=Y6g__05K_1g2v48l

شارك في الأغنية نخبة من الموسيقيين الموهوبين، منهم مغربي على الجيتار و صولويست شاهي، ومحمد عاطف على الناي، وهشام مصطفى وتريات، بالإضافة إلى مكس وماستر مصطفى رؤوف.

من جانبها، أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بإخراج كليب "بوسة إيدك عبادة"، مؤكدة أنها تهدي هذا العمل الفني لكل أمهات مصر والوطن العربي، تقديرًا لتضحياتهن الكبيرة في تربية الأبناء والسهر على راحتهم.

وأضافت أن الأغنية تحمل رسالة حب ووفاء للأم، التي تعد رمزًا للتضحية والعطاء بلا حدود.

شهد الكليب ظهور خاص لوالدة المطرب سامر أبو طالب الراحلة، وذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث حرصت المخرجة بتول عرفة على أن تظهر إهتمام الأمهات بالابناء في صغرهم، بينما تتبدل المهمة بين الأم وابنها في الكبر، وكأنهم يردون الجميل للأمهات على سنوات من الحب والحنان والعطاء.

يذكر أن بتول عرفة كانت قد قدمت مؤخرًا كليبً آخر للمطربة نور عز العرب بعنوان "وحشتنا"، احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك وأجوائه الروحانية.

الكليب، الذي يعيد إحياء ذكريات وطقوس الشهر الكريم، من غناء وألحان نور عز العرب، وكلمات أحمد عادل توفيق، وتوزيع هشام البنا.