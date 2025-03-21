بالفيديو.. حصاد وزارة العمل خلال أسبوع

نشرت وزارة العمل،اليوم الجمعة، حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية، واستعرض ذلك من خلال "تقرير" و"فيديو"، لتسليط الضوء على أنشطة الوزارة في هذه الفترة المذكورة.

مع بداية الأسبوع وجه وزير العمل محمد جبران بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة و رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية، وإستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..وفي نفس السياق استقبل الوزير ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية،د احمد مصطفي رئيس هيئة التأمين الصحي، ودكتورة وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، وذلك للتباحث في بعض الملفات ذات الإهتمام المُشترك.

واستمع الوزير إلى أخر المُستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .. وتكثيف الجهود الميدانية،بالاستمرار في متابعة عمليات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة للعاملين في مواقع العمل، واستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.

والتقى “جبران” مع ديفيد نبيل يعقوب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس" لبحث سُبل التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك، وتناقش الجانبان في دراسة مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين "الوزارة" و"الأكاديمية" و "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،لتدريب ورفع مهارات الكوادر المصرية، وتأهيلها لإحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

كما استقبل وزير العمل بمكتبه دكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية، و خالد طه، نائب رئيس شركة SIS الألمانية فى مصر والشرق الأوسط، وبحثوا سبل فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتخصصات التي تتماشى مع سوق العمل،والمعايير الدولية، وذلك لتنمية المهارات و تأهيل الشباب والخريجين على احتياجات سوق العمل في مصر والخارج، خاصة السوق الألماني، والاستفادة من إمكانيات "الجامعة" في تدريس اللغة الألمانية والاستعانة بذلك ،في برامج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.

كما تفقد الوزير مركز التدريب المهني الجديد بمنطقة الحجاز ،المرفق بمبنى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بمصر الجديدة ،وذلك بحضور عددِ من قيادات "المركز" ومديرية عمل القاهرة.

وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تجهيزات "المركز"، لينضم إلى المراكز الثابتة التابعة للوزارة في كل المحافظات ،ويقوم بدوره في إطار تطوير منظومة التدريب المهني ،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعلن الوزير استمرار الإختبارات الخاصة بالمُرشحين من الكوادر المصرية للعمل بالخارج ،في إطار فُرص العمل التي توفرها "الوزارة" للشباب المصري ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل.

وفي نفس السياق أعلنت "الوزارة" توفير فرص عمل في عدد من البلدان منها لبنان والأردن والسعودية ،ودعت الشباب الى متابعة الصفحة الرسمية للوزارة للتقديم على تلك "الفُرص" الجديدة.. كما نشرت الوزارة هذا الأسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية التي أعلنت من خلالها عن تلقيها، طلبات جديدة من 51 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 2036 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم.

و سَلَّم وزير العمل ودكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مقر مديرية عمل القاهرة..وأكد الوزير جبران على أن تسليم عقود جديدة لذوي همم ،هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل..ولأول مرة توزيع عقود عمل في 26 محافظة في وقت واحد عن طريق "الفيديو كونفرانس"، شهد وزير العمل ،من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة وقائع تسليم أكثر من 750 عقد عمل للشباب، من بينهم 179 عقد لذوي همم، وذلك في 26 محافظة، بالتعاون مع القطاع الخاص..، وخلال هذا الأسبوع أيضًا أعلن وزير العمل، رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف، وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.