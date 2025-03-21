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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير تونس: 45.5 مليون دولار حجم استثماراتنا في مصر

محمد بن يوسف، السفير
محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة
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قال محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة و مندوبها الدائم في الجامعة العربية، إن تونس لها العديد من الاستثمارات في مصر و تقريبًا في حدود 45.5 مليون دولار، مثل التنقيب عن النفط والمجالات الزراعية وصناعة الكابلات، مقابل الاستثمارات المصرية في تونس في حدود 2.5 مليون دولار وهي مشاريع صغرى، ويأملون أن تبحث اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين مستوى العلاقات خاصة سبل تعزيز الاستثمار في البلدين.

وأضاف السفير التونسي، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنهم يأملون أن يُرافق حسن الخطيب وزير الاستثمار عددا من رجال الأعمال خلال زيارته لتونس، لبحث إمكانية الاستثمارات المصرية في تونس، كما يرتبون لزيارة عدد من رجال الأعمال المصريين لتونس.

وأكد أن الاتصالات بين مصر وتونس لتنسيق الموافق المختلفة خصوصًا مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة، متابعًا: "نتشاور مع مصر بشكل جيد لتكون المواقف داعمة لمختلف القضايا العربية".

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