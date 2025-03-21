5 آلاف مواطن.. أكبر مائدة إفطار مجمع بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار مجمع، ضمت حوالى 5 آلاف مواطن، من الصائمين الذين تناولوا وجبات الإفطار عبر مائدة تزينت بأعلام مصر، وسط فرحة كبيرة من المشاركين.



جرى التنظيم بمنطقه "عزبة الحفير" بمدينة الخصوص ، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمنع تعطل الحركة المرورية بالمنطقة منذ صباح اليوم وحتى الآن، شهد الإفطار الموحد بمنطقة الخصوص تزيين المائدة بأعلام مصر بألوأنه "الأحمر والأبيض والأسود"، دليلا على روح الترابط والإخاء بين المواطنين من الصائمين على المائدة .



في هذا السياق، قال محمد النمكي، منظم المائدة، أنه جرى إقامة أكبر مائدةٌ افطار رمضان في منطقة عزبة الحفير للعام التاني على التوالي تقيمه مؤسسة النمكي للاعمال الخيرية بالخصوص حيث ضمت المائدة أكثر من 5 ألف مواطن ومواطنة، من أبناء الخصوص، لافتا إلى أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من العمد والمشايخ ولفيف من الفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فيما عبر الأهإلى عن سعادتهم بالاجواء الرمضانية والروح الجميلة.



وأضاف "النمكي"، للعام التاني على التوالي يتم تنظيم المائدة من أجل إدخال الفرحة والسعادة على المواطنين من اهالينا بعزبة الحفير، حيث تم تنظيم المائدة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بهدف ادخال الفرحة والسعادة على الاهالي، كما يتم توزيع أماكن الجلوس والطاولات في الشوارع بطريقة منظمة، وتوفير فرق تنظيمية لضمان سلاسة دخول الصائمين وخروجهم من موقع المائدة.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم المائدة بطريقة تضمن جلوس الجميع بسهولة ودون فوضى، وضمان توفر الطعام بكميات كافية، حيث يتم إعداد وجبات طازجة، بجانب التأكد من سلامة الطعام ومراعاة معايير النظافة والجودة التي تقدم لاهالينا.

إفطار الخصوص

IMG-20250321-WA0009

IMG-20250321-WA0005

IMG-20250321-WA0008

IMG-20250321-WA0007

IMG-20250321-WA0002

IMG-20250321-WA0003

IMG-20250321-WA0006

IMG-20250321-WA0004

IMG-20250321-WA0001