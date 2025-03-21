جامعة عين شمس تختتم فعاليات مسابقة القرآن الكريم وتكرم الفائزين

اختتمت جامعة عين شمس فعاليات مسابقة القرآن الكريم التي نظمها قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب الجامعة.

أقيمت المسابقة خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2025 تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

شهدت المسابقة مشاركة متميزة من طلاب مختلف كليات الجامعة، الذين تنافسوا في عدة مجالات منها حفظ القرآن الكريم كاملًا، الثقافة الإسلامية، الأحاديث النبوية، التلاوة والتجويد، و الإنشاد الديني.

وشارك في تنظيم المسابقة إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، حيث ظهرت براعة الطلاب في تلاوة القرآن وحسن أدائهم، مما لاقى إشادة واسعة من لجنة التحكيم والجمهور الحاضر.

نتائج المسابقة:

مسابقة تلاوة القرآن الكريم: فاز بها الطالب عبد الله عمر هاشم من كلية الزراعة.

مسابقة الأحاديث النبوية: فازت بها الطالبة ملك محمد كامل من كلية الألسن.

مسابقة الثقافة الإسلامية: فازت بها الطالبة عزة سيد عبد الله من كلية الآداب.

مسابقة الإنشاد الديني: فازت بها الطالبة مى محمد محمود أمين من كلية العلوم.

أما في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملًا، فقد فاز بالمركز الأول:

البنين: الطالب مصطفى عبد الرحمن حجاج من كلية الطب.

البنات: الطالبة هبة فراج سعد من كلية الزراعة.

وفي مسابقة حفظ وتجويد نصف القرآن الكريم، فازت الطالبة سارة صوفى صبحى من كلية الألسن بالمركز الأول. بينما في مسابقة حفظ وتجويد ثلث القرآن الكريم، فازت الطالبة إيمان علاء عبد الحفيظ من كلية البنات. كما حصلت الطالبة تسنيم أحمد السيد من كلية طب الأسنان على المركز الأول في مسابقة حفظ وتجويد خمس أجزاء من القرآن الكريم.

وفي ختام المسابقة، تم تكريم الفائزين بجوائز مالية بلغت قيمتها 154 ألف جنيه، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق في مجالات العلوم الدينية.