وكيل «أوقاف الشرقية» يفتتح مسجد السوالمة بقرية جهينة البحرية

الجمعة 21/مارس/2025 - 07:50 م

افتتح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، اليوم الجمعة، مسجد السوالمة بقرية جهينة البحرية التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بحضور المحاسب محمد الأباصيري رئيس المدينة، وعدد من الأجهزة التنفيذية والشعبية،ورجال الدين الإسلامي، وأعضاء مجلس النواب، والمواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، مشيدا بدور وجهود المواطنين من أبناء القرية في المشاركة المجتمعية لإقامة مثل هذه الصروح الدينية، مقدمًا التهاني والتبريكات لأبناء قرية جهينة البحرية، بمناسبة افتتاح المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين، وإقامة الشعائر الدينية، وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.

وأدى«حامد»، مع مرافقيه، صلاة الجمعة وسط جموع المصلين، وقد بدأت الشعائر بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ العزب سالم، تلاها إلقاء خطبة الجمعة من الدكتور محمد حامد، وكيل الوزارة، الذي تحدث خلالها عن أهمية الإحسان وبر الوالدين.

وأوضح ، أن بر الوالدين من أهم الواجبات والفرائض، حيث أمر الله تعالى بذلك في كتابه الكريم في العديد من الآيات، مثل قوله سبحانه: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، وأيضًا في قوله: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».

وأكد وكيل الوزار،ة على أن المسلم يجب أن يكون حريصاً على جلب الخير لوالديه ودفع الشر عنهما في الحياة والموت، خاصة وأنهما قد أحسنا إليه في صغره وربياه وأكرماه، فالواجب عليه أن يبادلهم المعروف بالإحسان، وأن الأم لها حق عظيم، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن أحق الناس بحسن الصحبة، فأجاب: «أمك»، ثم قال: «ثم أمك»، ثم قال: «ثم أمك»، ليختتم قائلاً: «ثم أبوك».

وفي ختام الخطبة، حث «حامد»، الحضور على اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في التقرب إلى الله تعالى، والعمل على مراقبة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مع التأكيد على أهمية الإحسان إلى الوالدين وبرهما في هذه الأيام المباركة.

وعقب أداء صلاة الجمعة، قدم الشيخ محمد الجزار ابتهالات دينية، ومدائح نبوية نالت إستحسان وإعجاب الحضور.