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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد حمدي جاهز لقيادة الزمالك أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر

محمد حمدي ظهير ايسر
محمد حمدي ظهير ايسر الزمالك
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انتظم محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.
وكان اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الجونة في كأس عاصمة مصر، قبل أن يطمئن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب، ليشارك في مران اليوم بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

محمد حمدي اصابة محمد حمدى الزمالك وبتروجت