السعيد وشلبي يواصلان التأهيل في تدريبات الزمالك

أدى عبد الله السعيد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض اللاعبان تدريبات الجري حول الملعب دون المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقاً للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.