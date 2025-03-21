ترامب يعلن فوز "بوينج" بعقد قيمته 20 مليار دولار لتطوير مقاتلة الجيل السادس "إف-47"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيجسث، فوز شركة "بوينج"، بعقد دفاعي ضخم لبناء الجيل المقبل من الطائرات المقاتلة من الجيل السادس "إف-47"، في خطوة مهمة تعزز من دور الولايات المتحدة في المجال العسكري.

وفازت شركة "بوينج" بعقد قيمته أكثر من 20 مليار دولار لبناء الطائرة المقاتلة إف-47، وبهذا الفوز تتفوق على منافستها شركة لوكهيد مارتن.

وفيما يتعلق باسم الطائرة، أشار ترامب - في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض - إلى أن "الجنرالات" هم من اختاروا هذا الاسم، مؤكدًا أن "F-47" يحمل رقمًا جميلًا ويعكس القوة والحداثة. جدير بالذكر أنه الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة.وذلك وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم /الجمعة/.

وفي سياق منفصل وفي خطوة مفاجئة، أعلن ترامب عزمه على نقل إدارة القروض الطلابية الفيدرالية إلى إدارة الأعمال الصغيرة فور إلغاء وزارة التعليم. كما أكد أن البرامج الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة ستنتقل إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول رواد الفضاء الذين كانوا عالقين في الفضاء لمدة تسعة أشهر ولم يتلقوا رواتب إضافية، قال ترامب: "لم أكن على علم بذلك. وإذا كان الأمر يستدعي، سأدفع لهم من جيبي الخاص".

وتستمر تصريحات ترامب في جذب الاهتمام، فيما يبدو أن إدارته تواصل اتخاذ خطوات جريئة في عدد من الملفات الحيوية.