نائبة في البرلمان الأوروبي: تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول لإسبانيا

أكدت الدكتورة هناء جلول، النائبة في البرلمان الأوروبي ومسؤولة العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الحاكم بإسبانيا، أن موقف بلادها واضح وحاسم في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقًا من الناحية الإنسانية والقانونية.



و أوضحت جلول في لقاء مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسبانيا تتبنى موقفًا داعمًا للحقوق الفلسطينية وتسعى لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من أي محاولات لإبعادهم عن أراضيهم.

وأضافت “جلول” أن موقف إسبانيا يتماشى تمامًا مع الموقف المصري الذي يرفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن بلادها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لضمان عدم تنفيذ أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شددت على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع حدوث أي تصعيد جديد قد يزيد من معاناة الفلسطينيين.



وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن حكومتها تدعم كل الجهود الساعية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يشمل وقف العدوان المستمر ضد الفلسطينيين. وأكدت أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والعمل على إرساء حل سياسي دائم يحفظ حقوق الفلسطينيين.



ولفتت إلى أن إسبانيا تتابع بقلق بالغ ما يحدث في الضفة الغربية، حيث تتزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

و أوضحت أن مدريد تدعم كل المبادرات التي تهدف إلى وقف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية، مشددةً على ضرورة تعزيز الضغوط الدبلوماسية لضمان احترام حقوق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم والعيش بكرامة وأمان.