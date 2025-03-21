تفاصيل العائد بعد التخفيض على شهادات الادخار الدولارية في بنكي الأهلي ومصر

اتجهت مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصرية إلى خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات في الأسواق المالية العالمية، وتخفيف أعباء العوائد الدولارية.

ويقدم البنكان الحكوميان، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مجموعة متميزة من الشهادات الدولارية، التي توفر مزايا متعددة للعملاء من أصحاب الفوائض المالية.

يذكر أن بنكي الأهلي ومصر أعلنا عن خفض سعر العائد على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين 17 مارس 2025، وذلك للشهادات الجديدة فقط التي سيتم التي سيتم إصدارها اعتبارا من هذا التاريخ.

وفيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية المطروحة من البنكين، عقب قرار تخفيض العائد:

أولاً: شهادات البنك الأهلي المصري بالدولار الأمريكي

1. شهادة الأهلي بلس

مدة الشهادة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. الحد الأدنى للشراء : 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

: 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. سعر العائد : 5.5% سنوياً.

: 5.5% سنوياً. دورية صرف العائد : ربع سنوي بالدولار.

: ربع سنوي بالدولار. شروط الاسترداد : لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد قبل نهاية المدة وفقاً لشروط البنك.

: لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد قبل نهاية المدة وفقاً لشروط البنك. الاقتراض: متاح بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها المقومة بالجنيه المصري.

2. شهادة الأهلي فوراً

مدة الشهادة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. الحد الأدنى : 1000 دولار.

: 1000 دولار. سعر العائد : 22.5% إجمالياً (7.5% سنوياً) يُصرف مقدماً بالجنيه المصري.

: 22.5% إجمالياً (7.5% سنوياً) يُصرف مقدماً بالجنيه المصري. صرف العائد : يوم العمل التالي للشراء، بسعر صرف يوم الإصدار.

: يوم العمل التالي للشراء، بسعر صرف يوم الإصدار. الاسترداد: غير متاح قبل 6 أشهر، ولا يُسمح بالاقتراض بضمانها.

3. الشهادة الذهبية

مدة الشهادة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. الحد الأدنى : 500 دولار أمريكي.

: 500 دولار أمريكي. سعر العائد : 5.30% سنوياً. 5.25% نصف سنوي. 5.20% ربع سنوي. 5.15% شهرياً.

: الاقتراض : متاح بضمانها.

: متاح بضمانها. الاسترداد: غير مسموح قبل مرور 6 أشهر.

4. شهادة أهل مصر الدولارية – 5 سنوات

الحد الأدنى : 500 دولار.

: 500 دولار. سعر العائد : 5.15% سنوياً. 5.10% نصف سنوي. 5.05% ربع سنوي. 5% شهرياً.

: الاسترداد: بعد 6 أشهر، مع إمكانية الاقتراض بضمانها.

5. شهادة أهل مصر الدولارية – 7 سنوات

الحد الأدنى : 1000 دولار.

: 1000 دولار. سعر العائد : 5.05% سنوياً. 5% نصف سنوي. 4.95% ربع سنوي. 4.90% شهرياً.

: الاسترداد: بعد 6 أشهر، مع إمكانية الاقتراض بضمانها.

ثانياً: شهادات بنك مصر بالدولار الأمريكي

1. شهادة القمة الدولارية

مدة الشهادة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. العائد : 7.5% سنوياً يُصرف مقدماً بالجنيه المصري.

: 7.5% سنوياً يُصرف مقدماً بالجنيه المصري. الحد الأدنى : 1000 دولار.

: 1000 دولار. التجديد: غير قابلة للتجديد.

2. شهادة إيليت بالدولار

المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. العائد : 5.5% سنوياً.

: 5.5% سنوياً. دورية الصرف : ربع سنوي بالدولار.

: ربع سنوي بالدولار. التجديد: قابلة للتجديد.

3. شهادة الثبات بالدولار

المدة : 3 أو 5 سنوات.

: 3 أو 5 سنوات. العائد : 3 سنوات: 5.15% ربع سنوي – 5.20% نصف سنوي. 5 سنوات: 5.25% ربع سنوي – 5.30% نصف سنوي.

: الحد الأدنى : 100 دولار.

: 100 دولار. التجديد: قابلة للتجديد.

4. شهادة الاختيار بالدولار

المدة : 3 أو 5 سنوات.

: 3 أو 5 سنوات. العائد : 2.25% سنوياً (عائد تراكمي يُصرف بنهاية المدة).

: 2.25% سنوياً (عائد تراكمي يُصرف بنهاية المدة). قيمة الشراء : 3 سنوات: 895 دولار. 5 سنوات: 936 دولار.

: التجديد: غير قابلة للتجديد.

5. شهادة بلادي بالدولار

المدة : 3 أو 5 سنوات.

: 3 أو 5 سنوات. العائد : 3 سنوات: 2.10% نصف سنوي. 5 سنوات: 2.15% – 2.20% نصف سنوي حسب الفئة.

: الحد الأدنى : 100 دولار.

: 100 دولار. التجديد: قابلة للتجديد.

يُذكر أن قرارات خفض العائد تأتي في ظل تحركات البنوك لزيادة جاذبية الشهادات الإدخارية للمواطنين، وتوفير بدائل متنوعة للاستثمار بالدولار الأمريكي، مع الحفاظ على التوازن بين العائد والمخاطر في ظل تقلبات الأسواق.