مندوب الأردن في الأمم المتحدة: لابد من البدء في خطة إعادة إعمار غزة

أكد السفير محمود الحمود، مندوب المملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم، لبحث آخر المستجدات على الساحة فيما يخص الشأن الفلسطيني، على ضرورة البدء في خطة إعادة إعمار غزة.

وأضاف “الحمود”، أن القمة العربية في القاهرة أكدت رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وهو موقف عربي ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشاد سفير مملكة الأردن، بخطة إعادة إعمار غزة المقدمة من مصر، حيث أنها خطة عربية جامعة مستوفية.

وطالب محمود الحمود، المجتمع الدولي بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدا خطيرا من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن المجموعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان.