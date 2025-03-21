مفاجأة.. «فيفا» يستبعد كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة، استبعاد نادي كلوب ليون المكسيكي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد.

يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظام جديد للبطولة، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا على رأسهم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي و بابرن ميونخ الألماني.

سبب استبعاد كلوب ليون من كأس العالم للأندية 2025

وأوضح «فيفا» أن قرار استبعاد كلوب ليون من كأس العالم للأندية؛ جاء بسبب عدم التزام نادي كلوب ليون بمعايير الملكية المتعددة للأندية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كلوب ليون ينتمي إلى نفس مجموعة الملكية التي تمتلك نادي باتشوكا المكسيكي، وهو ما يتعارض مع لوائح البطولة التي تمنع مشاركة ناديين يمتلكهما نفس المالك.

وفي بيان رسمي، أكد فيفا أن هذا القرار يهدف إلى تطبيق اللوائح والقوانين التي تضمن نزاهة وعدالة المنافسة في البطولة.

ويأتي هذا القرار قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال الأندية، مما يفتح الباب أمام فريق آخر لتعويض غياب كلوب ليون والمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وكان كلوب ليون وقع في المجموعة الرابعة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي.

وأكد «فيفا» أن قرار استبعاد كلوب ليون لا يؤثر على مشاركة نادي باتشوكا المكسيكي في البطولة، حيث يشارك بشكل طبيعي في مجموعته بجوار أندية الهلال السعودي وريال مدريد وسالزبورج النمساوي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه يعلن عن بديل نادي كلوب ليون في كأس العالم للأندية 2025 في الوقت المناسب.