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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في مناطق شمال قطاع غزة

غزة
غزة
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أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في مناطق شمال قطاع غزة، تطالبهم بالانتقال إلى جنوب القطاع فورا.

وشملت "أوامر الإخلاء" مناطق السلاطين والكرامة والعودة في شمال القطاع، وترافقت مع تهديد للاحتلال بقصف تلك المناطق.

وأعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه أوعز لقواته باحتلال مناطق جديدة في قطاع غزة وإخلائها من الفلسطينيين، وتوسيع "المناطق العازلة" المحيطة بها، بذريعة "حماية التجمعات السكنية الإسرائيلية".

وهدد كاتس باحتلال المزيد من أراضي قطاع غزة، وبتصعيد عدوانه على القطاع، حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ووسّع الاحتلال عدوانه عبر اجتياحه البري لمنطقة "مفترق الشهداء" وصولا إلى شارع صلاح الدين الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه، إضافة لمنطقة مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع، وشمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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