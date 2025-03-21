مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا بديل عن حل الدولتين

أكد السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين بالأمم المتحدة، خلال الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم بمجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر المستجدات بالقضية الفلسطينية، أن إسرائيل دمرت كل ما بناه الشعب الفلسطيني وتستهدف توسيع عملياتها الاستيطانية.

وأضاف مندوب فلسطين، أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد اتباع سياسة القتل الجماعي وتواصل تدمير البنية التحتية في غزة.

ونوه السفير رياض منصور، إلى ضرورة وقف بناء المستوطنات غير القانونية والضغط على إسرائيل لتغيير سلوكياتها، حيث أن الحكومة الإسرائيلية اعتادت تجاهل القانون الدولي.